بوب برادلي يكشف علاقته مع عصام الحضري بعد أزمة مباراة تشيلي

كشف الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والحالي لفريق لوس انجلوس الأمريكي، عن علاقته مع عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة السابق بعد اعتزاله دوليا اعتراضا على عدم مشاركته أساسيا

في ودية الفراعنة وتشيلي.

وقال برادلي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يشعر بالاسف لاتخاذ الحضري

هذا القرار الانفعالي، لكنه استمر بعد ذلك وأظهر للجميع قدرته على اللعب، مشيرا إلى أن هذه المواقف تمكن المدرب من الحكم على اللاعبين. تابع أن علاقته مع الحضري لم تكن سهلة وهو شخص طيب واذا قابله في أي وقت سيعانقه