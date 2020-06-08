بوب برادلي: ميسي من "المريخ".. ونصحت محمد صلاح أن يتعلم من مهاراته

أكد بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة أعظم لاعب في التاريخ.

وقال برادلي خلال حواره عبر سكايب

لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ميسي أعظم لاعب في التاريخ هذا أول شئ، كما أنه مميز جدا ويسعدنى رؤيته فهو من المريخ".

وأكمل : "كنت أنصح صلاح أن يتعلم من مهارات ميسي، فهو يقدم توجيهات جيدة وبارع بقراراته داخل الملعب".