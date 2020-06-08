بوب برادلي يشيد بأداء حسام عاشور وأحمد تمساح

أكد بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن أحمد تمساح لعب مباريات قليلة لكنه كان موهوب.

وقال برادلي خلال حواره عبر سكايب لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر

قناة صدى البلد : "تمساح لعب مباريات قليلة لكنه كان موهوب والبعض أغفل عنه، لكن كانت لديه مهارة وسرعة واستمتعت باللعب معه، كما أنه أدى بشكل جيد واللاعبين أعجبوا به".

وأكمل : "كنت أشاهد مباريات حسام عاشور مع الأهلي، كان يلعب بشكل متميز، لكنه لم تتاح له الفرصة الكافية الدولية وهو بمستوى جيد، وكنت أتحدث مع تريكة وجمعة وغالي وجميعهم كانو يحترمونه".