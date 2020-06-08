هازارد يُبهر زملاءه في ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، أبهر زملاءه في غرفة خلع ملابس الميرنجي، قبل أيام قليلة من استئناف بطولة الليجا.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة إيبار يوم 14 يونيو/ حزيران الجاري على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد مبهورون بحالة هازارد الآن، فقد عاد لاعبا مختلفا قادرا على صنع الفارق في المستطيل الأخضر.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين ذُهلوا باللياقة البدنية للاعب والتزامه وجاهزيته لتعويض ما فاته هذا الموسم.
وعانى هازارد من إصابات عديدة هذا الموسم قبل التعليق، ما حرمه من الظهور مع ريال مدريد في معظم فترات الموسم.
المصدر: موقع كورة
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