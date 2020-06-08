رياضة | رسميًا.. تجديد تعاقد أحمد الصباغ مع "سلة " الإتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. تجديد تعاقد أحمد الصباغ مع "سلة " الإتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بتجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة أحمد الصباغ و الذى يُجيد اللعب بمركز الجناح ، و ذلك لموسم إضافي.

و رحب " الصباغ " بتجديد تعاقده مع زعيم الثغر بوصفه أحد أبناء النادى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور رئيس النادي السكندري وحازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة.

وتم خلال التجديد الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2020-2021 .

و يحرص مجلس إدارة زعيم الثغر على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة أحمد مرعى المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.