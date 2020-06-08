رياضة | عرض سويسري يهدد بقاء فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض سويسري يهدد بقاء فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود عرض للمدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر، للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير صحفية أن رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء قد تلقي عرض من الدوري السويسري للرحيل إليه بنهاية الموسم الجاري، بعد المستوي الذي قدمه رفقة المارد الأحمر منذ تولي المهمة سبتمبر الماضي.

وحقق فايلر مع النادي الأهلي بطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، وصعد لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ومتصدر لبطولة الدوري المصري.

وقام فايلر بتأجيل البت فى كافة العروض المقدمة له، خاصة أن المدرب كان رحب بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.