رياضة | تعليق ناري من إبراهيم سعيد على رحيل حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من إبراهيم سعيد على رحيل حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النادي الأهلي توجيه الشكر لقائد الفريق حسام عاشور على الفترة التى قضاها مع القلعة الحمراء ليرحل بنهاية الموسم الجاري، مما جعل اللاعب يؤكد رفصه لإعتزال كرة القدم وعن وجود عرضين من السعودية والبرتغال لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك، أن حسام عاشور لم يكن مرغوب فيه داخل صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

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وقال سعيد فى حديثه خلال برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "حسام عاشور ليس خبيثا وتحدث بتلقائية فى الأزمة الأخيرة، فهو لاعب من الشخصيات المميزة للغاية، ولكن توقيت تصريحاته تدل على عدم خبرته واحترافيته".

وأضاف: "الحديث عن مباراة الاعتزال فى هذا التوقيت خاطيء بكل المقاييس، لا يوجد جماهير إلى جانب أزمة كورونا، فكان يجب عليه التريث قبل الخروج بهذه التصريحات، والنادي الأهلي يفي بوعوده دائما تجاه أبناءه".