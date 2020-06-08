رياضة | فاروق جعفر يُهاجم اللجنة الخماسية : مفيش خبرات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر يُهاجم اللجنة الخماسية : مفيش خبرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فاروف جعفر نجم الكرة المصرية السابق ونادي الزمالك عن رأيه فى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى.

وأكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة لا تمتلك الخبرات الكافية في الإدارة لحل الأزمات الحالية .

وأضاف جعفر في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة “Ten” مع الإعلامي محمد فاروق أنه لا يوجد عضو من المتواجدين حالياً في اللجنة الخماسية مر بظروف صعبة من قبل في الجانب الإداري مشدداً على أن اللجنة تفتقد التواصل مع وزير الشباب والرياضة لوضع خطة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة مثلما يحدث في الدوريات الأوروبية .

وتابع أن إتحاد الكرة المصري يحتاج إلى خبرات كبيرة لإدارة الجبلاية لحل أي أزمة قد يتعرض لها كرة القدم في مصر خلال السنوات القادمة .