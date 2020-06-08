رياضة | الخطيب يتحرك لحسم ملف فايلر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخطيب يتحرك لحسم ملف فايلر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في التحرك من أجل تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأبدى فايلر موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي، لمدة موسمين مقبلين، بالرغم من تلقيه عدد من العروض الخليجية.

وأبلغ فايلر إدارة الأهلي رغبته في أن ينتظر انتهاء فترة التوقف وعودة النشاط الرياضي واتضاح الرؤية بشكل كامل من أجل حسم التوقيع وتجديد عقده.

وحصل فايلر، مؤخرًا على وعد من جانب إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بالسفر إلى بلاده خلال الفترة المقبلة.

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ومنح مجلس النادي الأهلي، الضوء الأخضر إلى المدير الفني للرحيل إلى بلاده وقضاء إجازة لمدة 3 أيام للإطمئنان على إسرته، عقب فتح خطوط المجال الجوي.

ويعيش العالم حاليًا حالة من الركود في كل شئ سواء بالأنشطة الرياضية أو خلافها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى غلق جميع المطارات.

ولم يغادر فايلر، إلى بلاده منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بسبب انتشار الأزمة الصعبة في الوقت الحالي، على أن يسافر عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.

ويأتي سفر فايلر، من أجل الاطمئنان على إسرته، بالإضافة إلى الحصول على رأيهم حول الاستمرار داخل القلعة الحمراء وتجديد عقده.