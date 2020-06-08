شكرا لقرائتكم خالد لطيف: مرتضى منصور فاجئ مجلس الإدارة بهدم نادي الزمالك في 2005 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد خالد لطيف عضو الزمالك واتحاد الكرة السابق بالعمل مع مرتضى منصور في 2005 ، مؤكدا أنه استفاد كثيرا على المستوي القانوني وغيره من رئيس الزمالك.

وأضاف لطيف خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية، أنه فوجئ بهدم النادي وتسبب في حزن للأعضاء ولكنه كان يرغب فى انشاء نادي عالمي.

وقال لطيف : "في 2005 فجأة لقينا النادي تم هدمه بالكامل وسألناه ايه ده انت هديت النادي كله والجمعية العموميه قربت ووقتها فوجئنا رده (انا هغير كل حاجه قديمة في الزمالك وهعملها) وعمل مجهود رهيب ، وكان لسه المبنى الاجتماعي قولناله بلاش ده ذكرى ، احنا رافضين هدمه".

واختتم : معظم اعضاء المجلس سافروا مع بعثات للفرق ولقيته هد المبنى وزعلت منه جدا وقعد اسبوع مكلمتوش بسبب أنه هدم المبنى رغم أنه كان في قرار إزاله ، بعدها في يوم الساعة 4 الفجر لقيته واقف مع الناس وهي بتهد وكل ملابسه عليها اثار من الهد قولتله بتعمل ايه قالي مانت زعلانين قولتله طب روح واخدته وصلته الي منزله.