شكرا لقرائتكم خالد لطيف: الأهلاوية زعلانيين ليه من طلب الزمالك حقه في نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد خالد لطيف عضو مجلس إداة اتحاد الكرة السابق حزنه من المشهد الحالي بسبب طلب نادي الزمالك فتح ملف نادي القرن من جديد، وأبدي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق تعجبه من حزن الاهلاوية بسبب مطالبة الزمالك بحقه في لقب القرن، وأضاف أنه لا يعلم سبب حزن الاهلاوية فى ظل ان النادي يبحث عن حقه بالطرق الشرعية.
وقال لطيف: الناس زعلانه ليه ؟ علشان بندور علي حقنا في نادي القرن ومعي مستنداتي اللي بتقول انه حقي وبرده ده فيه فايدة للجميع لو المحكمة حكمت لي جقي رجع او تأكد صحة موقفك ، لكن ده حق الزمالك نادي القرن ودكتور فيكين مسئول الاعلام بالكاف قال ان مصطفى مراد فهمي انه هو اللي حط القواعد.
وحضر اجتماع لجنة ملف نادى القرن الذى عقد في مقر نادى الزمالك، أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك إلى جانب كل من هاني زادة وأحمد مرتضى وعلاء مقلد ثلاثي مجلس إدارة القلعة البيضاء، محمد بيومي خبير لوائح كرة القدم، شهد استعرض بعض الملفات التى تملكها اللجنة إلى جانب الاستعانة بإثبات بعض وقائع الفساد في عهد عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق، بحيث تكون سلاح فى القضية للتأكيد على حق الزمالك في لقب نادي القرن وتمتلك اللجنة، مستند، وهو خطاب الفيفا الموجه إلى الاتحاد الإفريقي عام 2000 والذي أكد فيه أن الزمالك هو الأكثر حصولًا على البطولات خلال القرن الماضي، بينما لا تتوفر أي خطابات رسمية من الكاف للزمالك أو الاتحاد المصري لكرة القدم فيما يتعلق بطريقة احتساب عدد النقاط لاختيار النادي صاحب لقب نادي القرن.
فيما تتواصل لجنة ملف نادى القرن بالزمالك، مع الدكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الإفريقى، من أجل الاستعانة به ملف القضية والذى أكد أنه لم يشارك في وضع معايير اختيار نادي القرن في افريقيا، مشيراً إلي أن مصطفي مراد فهمي سكرتير الاتحاد السابق هو من حدد المعايير وقام بوضع النظام الخاص بالنقاط للأندية في إفريقيا بعد استشارة عبده صالح الوحش المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم، مشدداً علي أنه لا يمكن أن يقوم مصطفى مراد فهمي بأي شئ بدون موافقة عيسى حياتو رئيس الكاف أو الإدارة التنفيذية للكاف وقتها، وتأتى الاتصالات مع الدكتور فيكن من أجل انضمامه إلى القضية سواء الاستعانة بشهادته إن كانت ستفيد ملف القضية أو الحصول على مساعدات منه في التحرك نحو استقدام مستندات تعزز موقف الأبيض فى تلك القضية.
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