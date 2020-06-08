شكرا لقرائتكم خالد لطيف: الأهلاوية زعلانيين ليه من طلب الزمالك حقه في نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد لطيف عضو مجلس إداة اتحاد الكرة السابق حزنه من المشهد الحالي بسبب طلب نادي الزمالك فتح ملف نادي القرن من جديد، وأبدي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق تعجبه من حزن الاهلاوية بسبب مطالبة الزمالك بحقه في لقب القرن، وأضاف أنه لا يعلم سبب حزن الاهلاوية فى ظل ان النادي يبحث عن حقه بالطرق الشرعية.

وقال لطيف: الناس زعلانه ليه ؟ علشان بندور علي حقنا في نادي القرن ومعي مستنداتي اللي بتقول انه حقي وبرده ده فيه فايدة للجميع لو المحكمة حكمت لي جقي رجع او تأكد صحة موقفك ، لكن ده حق الزمالك نادي القرن ودكتور فيكين مسئول الاعلام بالكاف قال ان مصطفى مراد فهمي انه هو اللي حط القواعد.

عرضت اللجنة المكلفة بملف نادي القرن فى الزمالك، تقرير، أول اجتماع على مرتضى منصور رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادي في اللقب الأفريقى، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر، فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.