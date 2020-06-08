شكرا لقرائتكم أوناجم: لا أجد سببا يدفعنى للرحيل عن الزمالك وتجمعنى علاقة طيبة بمسئوليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المغربي محمد أوناجم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حقيقة رحيله عن النادي الأبيض خلال الفترة القادمة موضحا أنه لا يجد سببًا يدفعه للرحيل عن صفوف فريقه في ظل العلاقات الطبية التي يتمتع بها مع مسؤوليه والجهاز الفني.

وأكد أوناجم في تصريحات عبر مقطع بث مباشر بموقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، إلى أنه ليس راضيًا عن أداءه مع الزمالك في الفترة الماضية بنسبة 100%. الفترة السابقة كانت إيجابية ولكني استطيع تقديم مستوى أفضل وهو ما أريد تحقيقه في الفترة المقبلة".

أضاف اوناجم:""أشعر بالراحة مع الزمالك، عقدي ممتد مع الفريق ولدي علاقات قوية مع إدارته والمدير الفني واحترمهم كثيرًا، وذلك فلا أجد ما يدفعني للرحيل".

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واختتم: "لحظة التتويج بكأس السوبر الأفريقي قمت بعمل إشارة مع أشرف بنشرقي لجماهير الوداد المغربي، وجدنا حازم إمام يدخل معنا في الصورة ويشير بنفس الإشارة، رغم أنه لا يعرف معناها".