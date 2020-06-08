شكرا لقرائتكم أوناجم: لا أجد سببا يدفعنى للرحيل عن الزمالك وتجمعنى علاقة طيبة بمسئوليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المغربي محمد أوناجم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حقيقة رحيله عن النادي الأبيض خلال الفترة القادمة موضحا أنه لا يجد سببًا يدفعه للرحيل عن صفوف فريقه في ظل العلاقات الطبية التي يتمتع بها مع مسؤوليه والجهاز الفني.
وأكد أوناجم في تصريحات عبر مقطع بث مباشر بموقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، إلى أنه ليس راضيًا عن أداءه مع الزمالك في الفترة الماضية بنسبة 100%. الفترة السابقة كانت إيجابية ولكني استطيع تقديم مستوى أفضل وهو ما أريد تحقيقه في الفترة المقبلة".
أضاف اوناجم:""أشعر بالراحة مع الزمالك، عقدي ممتد مع الفريق ولدي علاقات قوية مع إدارته والمدير الفني واحترمهم كثيرًا، وذلك فلا أجد ما يدفعني للرحيل".
واختتم: "لحظة التتويج بكأس السوبر الأفريقي قمت بعمل إشارة مع أشرف بنشرقي لجماهير الوداد المغربي، وجدنا حازم إمام يدخل معنا في الصورة ويشير بنفس الإشارة، رغم أنه لا يعرف معناها".
كانت هذه تفاصيل خبر أوناجم: لا أجد سببا يدفعنى للرحيل عن الزمالك وتجمعنى علاقة طيبة بمسئوليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.