شكرا لقرائتكم برادلي يكشف رسالته للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من غانا 6 / 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لفريق لمنتخب مصر السابق وفريق لوس انجلوس الأمريكي الحالي، عن رسالته إلى لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من غانا 6 / 1.

Advertisements

وقال برادلي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "أبلغت اللاعبين أنني فخور بهم وأنهم أرادوا التأهل واحبوا بلدهم ويجب أن يكونوا فخورون بأنفسهم، إذا استمريت معكم لمباراة العودة سأعمل على تحويل النتيجة".

وتابع أن هذه المباراة تذكره بلقاء ألمانيا والبرازيل في كأس العالم عندما فاز المانشافت ٧/١، وهي اسوا مباراة في مسيرته، مشيرا إلى أن الضغط كان كبيرا على اللاعبين.