شكرا لقرائتكم بوب برادلي: أبو تريكة أجبرني على ضمه للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بوب برادلي المدير الفني الاسبق لمنتخب مصر أنه عندما تولى المهمة الفنية للمنتخب في البداية علم من النقاد أن محمد ابو تريكة كبر في السن ولم يلعب كثيرا مع الأهلي.

وأشار برادلي في تصريحات تلفزيونية ، إلى أن أبو تريكه بدأ يلعب بالتدريج مباريات أكثر مع الأهلي، وبعد ذلك طلبت من ضياء السيد أن يتابعه واستقريت و اجبرني على ضمه لانه اثبت قدرته على الاستمرار والعطاء داخل الملعب.

Advertisements

وأضاف أن ابو تريكة لاعب كبير في الملعب ومميز ولديه عين ثاقبة في المباريات، لذلك قررت ضمه عندما اتيحت الفرصة.

وتابع أن أبو تريكة قائد في الملعب وتحدثت معه أنني سأحتاجه معي ولكن بدون تحديد مدة المشاركة التي سيلعبها ووافق على الفور.

وأتم أن عبدالله السعيد ليس لاعب مميز مثل ابوتريكة فهو بارع في التسديد و دؤوب وتعلم من ابوتريكة كثيرا.