شكرا لقرائتكم محمد فاروق: الزمالك يجمع 15 مليون مستحقات ساسي وبن شرقي وأوناجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فاروق نجم الأهلى السابق، عن وجود حالة من القلق داخل أروقة نادي الزمالك، بسبب عدم سداد مستحقات شهري إبريل ومايو للثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

وأضاف فاروق فى تصريحات تلفزيونية ، أن إدارة الزمالك تخشي فسخ الثلاث عقودهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم خلال الفترة الأخيرة، حيث يحاول مسؤولو القلعة البيضاء محاولة جمع 15 مليون جنيه قيمة مستحقات الثلاثي عن الشهرين من أجل تحويلها لهم خلال أقرب وقت، حيث كان من المفترض إرسالها مطلع الشهر الجاري.

وفى ذات السياق قرر مسئولو الزمالك، تأجيل أية أمور تخص استدعاء الثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم، لاعبى الفريق المتواجدين فى بلادهم، لحين حسم مصير بطولة الدورى الممتاز، حيث يفضل مسئولو النادى الأبيض انتظار حسم مصير الموسم الكروى فى مصر قبل التحرك فى أي أمر يخص الثلاثى خاصة بعد انضمام ساسى إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى.