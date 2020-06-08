شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الكرة المصرية خسرت "تركي آل الشيخ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك، أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أضاف للقلعة الحمراء والكرة المصرية ، وقال المشاغب في تصريحات تلفزيونية : "تركي محب للنادي الأهلي وكان يرغب فى إضافة الكثير للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وأتمني أن يكون هناك رجال أعمال يضيفوا لمصر".

وتابع : "كنت أتمني التعامل مع تركي آل الشيخ خلال فترة تواجدى فى الملاعب، وتجربة بيراميدز جيدة للغاية، وكرة القدم أصبحت عبارة عن استثمار، والكرة المصرية خسرته بشكل كبير".

كما كشف إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك، عن أن حسام عاشور لم يكن مرغوب فيه داخل صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية. وقال سعيد : "حسام عاشور ليس خبيثا وتحدث بتلقائية فى الأزمة الأخيرة، فهو لاعب من الشخصيات المميزة للغاية، ولكن توقيت تصريحاته تدل على عدم خبرته واحترافيته". وأضاف نجم النادي الأهلي والزمالك، : "الحديث عن مباراة الاعتزال فى هذا التوقيت خاطيء بكل المقاييس، لا يوجد جماهير إلى جانب أزمة كورونا، فكان يجب عليه التريث قبل الخروج بهذه التصريحات، والنادي الأهلي يفي بوعوده دائما تجاه أبناءه". كما أكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن مرتضي منصور يدافع عن حقوق القلعة البيضاء بشكل مميز مضيفا "أزمات الأهلي والزمالك لن تنتهي على مر الزمن، ومرتضي منصور يدافع عن حقوق الأبيض بشكل جيد عكس رؤساء النادي السابقين". وأضاف نجم النادي الأهلي والزمالك السابق،: "أجواء كرة القدم لا تخلو من الأزمات فى العالم كله، ومن وجهة نظري أعتقد أن ذلك من متعة كرة القدم ولكن يجب أن تكون فى إطار صحيح". ووجه إبراهيم سعيد، رسالة هامة إلى جمهور قطبي الكرة المصرية بسبب التعصب خلال الفترة الماضية، قائلا "أسلوب النقد الجماهيري اختلف للأسوء عكس الفترة الماضية، سابقًا الجماهير كانت لا تتطرق للعنصرية وكانوا يهاجمون اللاعبين ولكن بشكل أقل من الآن". وواصل سعيد : "جماهير الأهلي هاجمتني كثيرا عند انتقالي للزمالك ولكن ليس بهذه الطريقة التى يقوموا بها فى الوقت الحالي، ومن وجهة نظري أن السوشيال ميديا السبب فى ذلك". قال إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن مرتضي منصور يدافع عن حقوق القلعة البيضاء بشكل مميز. وقال سعيد فى تصريحات تلفزيونية : "أزمات الأهلي والزمالك لن تنتهي على مر الزمن، ومرتضي منصور يدافع عن حقوق الأبيض بشكل جيد عكس رؤساء النادي السابقين". وأضاف نجم النادي الأهلي والزمالك السابق،: "أجواء كرة القدم لا تخلو من الأزمات فى العالم كله، ومن وجهة نظري أعتقد أن ذلك من متعة كرة القدم ولكن يجب أن تكون فى إطار صحيح". ووجه إبراهيم سعيد، رسالة هامة إلى جمهور قطبي الكرة المصرية بسبب التعصب خلال الفترة الماضية، قائلا "أسلوب النقد الجماهيري اختلف للأسوء عكس الفترة الماضية، سابقًا الجماهير كانت لا تتطرق للعنصرية وكانوا يهاجمون اللاعبين ولكن بشكل أقل من الآن". وواصل سعيد : "جماهير الأهلي هاجمتني كثيرا عند انتقالي للزمالك ولكن ليس بهذه الطريقة التى يقوموا بها فى الوقت الحالي، ومن وجهة نظري أن السوشيال ميديا السبب فى ذلك". Advertisements

كشف إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك، عن أن حسام عاشور لم يكن مرغوب فيه داخل صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وقال سعيد فى تصريحات تلفزيونية : "حسام عاشور ليس خبيثا وتحدث بتلقائية فى الأزمة الأخيرة، فهو لاعب من الشخصيات المميزة للغاية، ولكن توقيت تصريحاته تدل على عدم خبرته واحترافيته". وأضاف نجم النادي الأهلي والزمالك، : "الحديث عن مباراة الاعتزال فى هذا التوقيت خاطيء بكل المقاييس، لا يوجد جماهير إلى جانب أزمة كورونا، فكان يجب عليه التريث قبل الخروج بهذه التصريحات، والنادي الأهلي يفي بوعوده دائما تجاه أبناءه".

كما أكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن مرتضي منصور يدافع عن حقوق القلعة البيضاء بشكل مميز مضيفا "أزمات الأهلي والزمالك لن تنتهي على مر الزمن، ومرتضي منصور يدافع عن حقوق الأبيض بشكل جيد عكس رؤساء النادي السابقين". وأضاف نجم النادي الأهلي والزمالك السابق،: "أجواء كرة القدم لا تخلو من الأزمات فى العالم كله، ومن وجهة نظري أعتقد أن ذلك من متعة كرة القدم ولكن يجب أن تكون فى إطار صحيح". ووجه إبراهيم سعيد، رسالة هامة إلى جمهور قطبي الكرة المصرية بسبب التعصب خلال الفترة الماضية، قائلا "أسلوب النقد الجماهيري اختلف للأسوء عكس الفترة الماضية، سابقًا الجماهير كانت لا تتطرق للعنصرية وكانوا يهاجمون اللاعبين ولكن بشكل أقل من الآن". وواصل سعيد : "جماهير الأهلي هاجمتني كثيرا عند انتقالي للزمالك ولكن ليس بهذه الطريقة التى يقوموا بها فى الوقت الحالي، ومن وجهة نظري أن السوشيال ميديا السبب فى ذلك".

قال إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن مرتضي منصور يدافع عن حقوق القلعة البيضاء بشكل مميز.

وقال سعيد فى تصريحات تلفزيونية : "أزمات الأهلي والزمالك لن تنتهي على مر الزمن، ومرتضي منصور يدافع عن حقوق الأبيض بشكل جيد عكس رؤساء النادي السابقين".

وأضاف نجم النادي الأهلي والزمالك السابق،: "أجواء كرة القدم لا تخلو من الأزمات فى العالم كله، ومن وجهة نظري أعتقد أن ذلك من متعة كرة القدم ولكن يجب أن تكون فى إطار صحيح".

ووجه إبراهيم سعيد، رسالة هامة إلى جمهور قطبي الكرة المصرية بسبب التعصب خلال الفترة الماضية، قائلا "أسلوب النقد الجماهيري اختلف للأسوء عكس الفترة الماضية، سابقًا الجماهير كانت لا تتطرق للعنصرية وكانوا يهاجمون اللاعبين ولكن بشكل أقل من الآن".

وواصل سعيد : "جماهير الأهلي هاجمتني كثيرا عند انتقالي للزمالك ولكن ليس بهذه الطريقة التى يقوموا بها فى الوقت الحالي، ومن وجهة نظري أن السوشيال ميديا السبب فى ذلك".