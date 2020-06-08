شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: أزمة النقاز تهدد الأجانب فى الزمالك خوفا من تكرارها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مسؤولو القلعة البيضاء يعانوا خلال الفترة الأخيرة فى قضايا اللاعبين الأجانب، وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية "أزمة النقاز صدرت القلق داخل الزمالك من تكرارها، ومن الممكن أن تسبب فى تخوف بين اللاعبين الأجانب داخل الفريق".

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق: "الزمالك فريق كبير ومثل هذه الأزمات من الممكن أن تؤثر بشكل كبير فى صفوف اللاعبين".

وفى نفس السياق أكد محمد فاروق نجم الأهلى السابق ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وجه صدمة جديدة لمسئولي القلعة البيضاء فيما يتعلق بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق والذي كسب قضيته ضد النادي بالحصول على تعويض مالي قيمته مليون و٣٠٠ ألف دولار.

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وتسلمت إدارة الزمالك في الأيام الماضية الحيثيات الخاصة بحكم قضية حمدي النقاز والذي شهد مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بالمستند الذي طعن عليه مسئولي الزمالك والخاص بحصول النقاز على مستحقاته شهريا وليس على دفعات سنوية والذي تقدم به اللاعب ضمن مستندات القضية.

وقال فاروق أن المفاجأة جاءت بتأكيد الفيفا في حيثيات الحكم أن المستند سليم بنسبة ١٠٠% وهو ما كشفه مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك وأكد أن المستند سليم.