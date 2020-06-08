شكرا لقرائتكم خالد لطيف: مصطفى محمد مستقبل الكرة المصرية والزمالك لسنوات طويلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك هو مستقبل الكرة المصرية لسنوات طويلة، وأضاف خالد لطيف خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن مصطفى محمد يجعله يطمأن عندما يكون في التشكيلة واصفاً اياه ببلدوزر جديد سيفيد القلعة البيضاء خلال السنوات المقبلة.

وقال خالد لطيف، إن الاستمرارية شرط أن يصبح مصطفى محمد هو مهاجم الفراعنة في السنوات المقبلة، وتابع مصطفى محمد من الهدافين القلائل ربنا يحميه من الاصابات والغرور حاجه ماركة ميدو وعمرو زكي بلدوزر واهم حاجه يحافظ على نفسه ، ومصطفى كان له دور مؤثر مع المنتخب الاوليمبي.

وقع اختيار صحيفة "فرانس فوتبول"الفرنسية واسعة الانتشار على تألق 3 نجوم بالأندية المحلية الإفريقية خلال السنوات القليلة المقبلة بعد أن لفتوا الأنظار بشدة في الموسم الحالي ورشحتهم للاحتراف الأوروبي.

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وجاء بين هؤلاء اللاعبين مصطفى محمد مهاجم الزمالك حيث قالت الصحيفة: "على خطى ميدو وعمرو زكي من لعبا للزمالك أيضًا، مصطفى محمد في طريقه ليكون نجمًا جديدًا لمصر، فهو مهاجم متكامل يمتلك القوة ويلقب بالبلدوزر على ضفاف النيل، كما أنه حصل على لقب هداف بطولة أفريقيا تحت 23 سنة".

وطالبت المجلة المعروفة من الأندية الأوروبية النظر لهؤلاء النجوم والتعاقد معهم وإعطائهم الفرصة لأنهم يستحقونها، نظرًا لسنهم الصغير وسعرهم الزهيد في سوق الانتقالات.

ووضعت مجلة "فرانس فوتبول" أيضًا ضمن قائمتها مهاجم مازيمبي وهدف النادي الأهلي، جاكسون موليكا بينما كان الاسم الأخير الذي تتوقع المجلة تألقه في السنوات المقبلة كان لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، كريم عريبي.