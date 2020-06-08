شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الزمالك لن يفرط في فرجاني ساسي وبن شرقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، عن صعوبة استغناء القلعة البيضاء عن أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية: "من الصعب أن يوافق الزمالك على رحيل ساسي وبن شرقي لأنهما قوام أساسي داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية".

وأضاف نجم النادي الأهلي والزمالك السابق: "من الصعب إيجاد بدائل للثنائي، فرجاني ساسي أصبح معشوق جماهير الزمالك، إلى جانب أشرف بن شرقي الذى ظهر بروح عالية مؤخرًا".

ومن ناحية أخري قرر مسئولو الزمالك، تأجيل أية أمور تخص استدعاء الثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم، لاعبى الفريق المتواجدين فى بلادهم، لحين حسم مصير بطولة الدورى الممتاز، حيث يفضل مسئولو النادى الأبيض انتظار حسم مصير الموسم الكروى فى مصر قبل التحرك فى أي أمر يخص الثلاثى خاصة بعد انضمام ساسى إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى.

ويرى مسئولو الزمالك أن انضمام ساسى إلى معسكر منتخب تونس، سيفيد بشكل كبير فى حفاظ اللاعب على لياقته البدنية والفنية، لذا تم إرجاء أية أمور تخص استدعاء الثلاثى لحين حسم مصير المنافسات المحلية فى مصر، فى ظل توقف النشاط الكروى حاليا، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا بعد تعليق النشاط منذ شهر مارس الماضى.

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وقرر منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسى، استدعاء فرجانى ساسى إلى جانب فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى، للمعسكر المقرر إقامته خلال شهر يونيو الجارى، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذى انتشر في مختلف دول العالم منذ شهر مارس الماضى، فيما استبعد على معلول نجم النادى الأهلى من القائمة، ذكر موقع " foot24" التونسى، أن الاتحاد التونسى لكرة القدم قرر استئناف نشاط منتخب "نسور قرطاج" الذي توقف منذ نوفمبر الماضي، حيث كان من المفترض أن يلعب منتخب تونس في مارس الماضي ضد تنزانيا ذهابا وإيابا ومواجهة ليبيا في هذا الشهر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

أضاف الموقع أن الجهاز الفني لمنتخب تونس قرر استغلال وجود عديد اللاعبين المحترفين في البطولات الأجنبية بتونس، لدعوتهم إلى معسكر أول بالعاصمة من 8 إلى 13 يونيو الجارى، والذي سيشهد مشاركة 13 لاعبا قبل المشاركة في المعسكر الثانى من 16 إلى 21 من الشهر الجارى مع توسيع عدد المدعوين إليه ليشمل 26 لاعبا.