شكرا لقرائتكم النيجيري آكى: غياب الجماهير أكثر ما يقلقنى في مصر.. والجوهرى سبب رحيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النيجيري آكي اكيتشندى لاعب الزمالك السابق، أنه متابع جيد للكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة ولدى ذكريات جميلة مع الزمالك.

وقال مهاجم الزمالك السابق خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: ذكرياتى مع الزمالك جيدة ولدى علاقات جيدة مع خالد الغندور كابتن الزمالك، وهشام يكن والحارس الكبير نادر السيد".

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وأوضح النيجيري آكي اكيتشندى، "أن أول مباراة لى مع الزمالك كانت أمام نادى الأولمبى في الإسكندرية، وسبب رحيلى هو المدرب محمود الجوهرى الذى لم يعطنى الفرصة لإثبات قدراتى".

وعن الكرة المصرية، قال مهاجم الزمالك، "أنا أتابع الكرة المصرية جيدا وأكثر ما يقلقنى هو غياب الجماهير التى تضر الأندية الكبرى مثل الأهلى والزمالك والاتحاد والإسماعيلى، وكنا نعلب أمام أعداد كبيرة وكنا كأجانب نحب جدا اللاعب أمام هذه الأعداد الكبيرة".