شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: أزمات الأهلي والزمالك لن تنتهى ونقد الجمهور اختلف للأسوء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن مرتضي منصور يدافع عن حقوق القلعة البيضاء بشكل مميز، وقال سعيد فى تصريحات تلفزيونية : "أزمات الأهلي والزمالك لن تنتهي على مر الزمن، ومرتضي منصور يدافع عن حقوق الأبيض بشكل جيد عكس رؤساء النادي السابقين".

وأضاف نجم النادي الأهلي والزمالك السابق،: "أجواء كرة القدم لا تخلو من الأزمات فى العالم كله، ومن وجهة نظري أعتقد أن ذلك من متعة كرة القدم ولكن يجب أن تكون فى إطار صحيح".

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ووجه إبراهيم سعيد، رسالة هامة إلى جمهور قطبي الكرة المصرية بسبب التعصب خلال الفترة الماضية، قائلا "أسلوب النقد الجماهيري اختلف للأسوء عكس الفترة الماضية، سابقًا الجماهير كانت لا تتطرق للعنصرية وكانوا يهاجمون اللاعبين ولكن بشكل أقل من الآن".

وواصل سعيد : "جماهير الأهلي هاجمتني كثيرا عند انتقالي للزمالك ولكن ليس بهذه الطريقة التى يقوموا بها فى الوقت الحالي، ومن وجهة نظري أن السوشيال ميديا السبب فى ذلك".