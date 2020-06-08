شكرا لقرائتكم محمد الخولى: ضد تتويج الأهلى ومش هنعرف نعمل الإجراءات حال استكمال الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولى نائب رئيس نادى المصرى، أنه ضد تتويج نادى الأهلى بالدورى حال إلغاء الدورى هذا الموسم لأنه العدل هو إلغاء الموسم كأن لم يكن.

وقال نائب رئيس نادى المصرى خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: رأيى الشخصى ضد قرار تتويج النادى الأهلى بالدورى حال إلغائه، واعتبار الموسم كأن لم يكن في الممتاز والممتاز ب".

وأكد محمد الخولى، أن كل أندية مصر "مفلسة" ما عدا الأهلى والزمالك وبيراميدز، والأندية لن تستطيع تلبية الإجراءات الوقائية من الفيروس حال استكمال الدورى، لأن الوضع صعب أننا نوفر 3 أتوبيسات لنقل اللاعبين ونحجز غرفة في الفنادق لكل لاعب".

وعن جواب المصرى، قال محمد الخولى: "إن نادى المصرى ضد أى تعيينات فى اتحاد الكرة ونطالب بالانتخابات، خاصة أن 70% من أعضاء الجمعية العمومية طالبوا بإجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات".

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وعن أزمة التوأم، أكد محمد الخولى: "أتمنى أن ننهى مشكلة حسام وإبراهيم بشكل ودى مع المصرى، لأنها لا زالت مستمرة حتى الآن رغم علاقتنا القوية مع التوأم، والمستندات تؤكد أن التوأم لهما راتب شهر والمصرى له شهرين كمقدم تعاقد لم ينفذ".

وأضاف الخولى: لم نكن نتوقع أن تصل الأمور بيننا وبين حسام حسن إلى شكوى فى اتحاد الكرة، والذى قدم شكوى فى النادى المصرى وليس أفراد من مجلس الإدارة، مؤكدا: تظلمنا ضد حسام حسن فى اتحاد الكرة بجانب رفع قضية ضده فى محكمة لحفظ حقوقنا، لأنه اشتكى النادى بحجة أنه له أجر شهر لم يأخذه، ولكن المصرى هو اللى له حق لأنه استقال وخد مقدم شهرين ولم يردهم، ونتمنى حل المشكلة مع حسام حسن وإبراهيم وديا بعيدا عن اتحاد الكرة أو القضايا.