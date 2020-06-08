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شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى يغازل جمهور الزمالك: اعمل بجد وكن مؤمناً وصبوراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك، على نشر صوراً عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وهو يمارس بعض تمارين التقوية البدنية في مكان مفتوح.
وعلق بن شرقي على الصور المنشورة باللغة الإنجليزية قائلاً "كل شئ يأتي فقط اعمل بجد وكن مؤمناً وصبوراً".
وظهر بن شرقي في الصور المنشورة، بمظهر بدني جديد، يوضح اكتسابه قوة عضلية خلال فترة التوقف الحالية.
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