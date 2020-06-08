عودة الليجا.. برشلونة ضيفاً على إشبيلية وريال مدريد يستضيف مايوركا.. جدول مباريات الجولتين 30 و31 من الدوري الإسباني

كشفت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأحد، عن جدول مواعيد مباريات الجولتين 30 و 31، من الموسم الحالي من "الليجا"، وذلك بعدما أعلنت في وقت سابق عن مواعيد الجولتين 28 و 29.

ومن المقرر أن تستأنف المسابقة بدءاً من الـ 11 من يونيو الجاري، بعد نحو 30 أشهر من التوقف بسب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيخوض برشلونة مواجهة قوية خارج ملعبه في الجولة الـ 30 من الليجا، حيث يحل ضيفاً على فريق إشبيلية، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، يوم الجمعة 19 من الشهر الجارى، في تمام العاشرة مساء.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على فريق ريال سيوسيداد، يوم الأحد، الموافق 21 يونيو، على ملعب "أنويتا"، في تمام العاشرة مساء.

ويستضيف أتلتيكو مدريد فريق بلد الوليد، مساء السبت الموافق 20 يونيو، الساعة العاشرة مساء.

أما في الجولة 31، فسيستضيف برشلونة نظيره فريق أتلتيك بلباو، يوم الثلاثاء 23 يونيو، فى العاشرة مساء.

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وفي اليوم ذاته، يلتقي أتلتيكو مدريد مع مضيفه ليفانتي في تمام السابعة والنصف مساء.

ويخوض ريال مدريد مباراته أمام ضيفه فريق ريال مايوركا، يوم الأربعاء 24، الساعة العاشرة مساء

يشار إلى أن نادي برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدى ريال مدريد، صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة.

الجولة 30

الجولة 31