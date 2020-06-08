شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 7/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 7/6/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة من أبطال مصر والشرطة الباسلة على بعض مراكز الشباب والهيئات العامة الموجودة بمختلف المحافظات وخاصة بمحافظة شمال سيناء تخليدا لذكراهم وترسيخا لقيم الفداء والتضحية وتوثيقا لما قدموه فى سبيل هذا الوطن. وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء Advertisements أنهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق اسم الشهيد أحمد المنسى على مركز شباب أقطية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 7/6/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.