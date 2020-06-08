شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي : حسام غالي زعلان مني وأرفض العمل كمدرب عام في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقي نجم الأهلي والكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالي لسموحة أن يرفض العمل كمدرب عام مًجدداً سواء في الأهلي أو أي نادي أخر، مشدداً أن تلك المرحلة قد ولت وأصبح الأن مديراً فنياً منذ فترة للعديد من الفريق وأخرهم سموحة الذي يجد فيه كل الدعم من إدارته بقيادة فرج عامر رئيس النادي، وقال حمادة صدقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"رحلت عن الجونة بعد انتهاء عقدي والعلاقة بيني وبين إدارة النادي محترمة، وعن أزمته مع حسام غالي، قال :" هو زعلان مني عشان قلت عليه معندهوش خبرة ولكن هذا أمر طبيعي في أول تجربة له وانا على يقين أنه سيكتسب العديد من الخبرات ستؤهله للعمل في أكبر الأندية خلال الفترة المقبلة".

وتابع حمادة صدقي : المنتخب الوطني حقق انجاز كبير بالتتويج ببطولة كأس أمم افريقيا 3 مرات متتتالية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة وكنت أعمل مساعداً له برفقة شوقي غريب وأحمد سليمان ..بطولة 2006 تعد الأصعب رغم اقامتها في مصر، بطولة 2008 تعد أمتع بطولة في تاريخ الكان أما بطولة 2010 كانت لتعويض عدم التأهل لكأس العالم في وقتها".

وكشف حمادة صدقي أن عماد متعب طلب الرحيل بعد مباراة ليبيا الأولى في بطولة 2006 لشعورة بعدم وجود دور له مؤكداً أنه أقنعه بالاستمرار وشارك بعدها وكان له دور كبير في التتويج بالبطولة.

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وفى وقت سابق تمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة بعناصر الخبرة فى فريقه رافضا الاستغناء عن أى لاعب فى الوقت الحالى حتى تتضح الرؤية بشأن استكمال مسابقة الدورى من عدمها، خاصة أن هناك عددا من اللاعبين شاركوا معه من قبل مع الموج الأزرق مثل ثنائى قلب الدفاع السيد فريد ومحمود عزت، بالإضافة للهانى سليمان حارس المرمى، وأحمد حسن مكى مهاجم الفريق، ورغم اتفاق حمادة صدقى مع فرج عامر رئيس سموحة على ضرورة تغيير جلد الفريق بالتعاقد مع وجوه جديدة تستطيع إعادة الفريق من جديد لجو المنافسة، إلا أنه فى نفس التوقيت فإن المدير الفنى أكد ضرورة الإستعانة بعدد من عناصر الخبرة.