7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 7/6/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، يُفضل حسام عاشور قائد النادي الأهلي الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي عن الاحتراف في الدوري البرتغالي، بعد تلقيه عرضين خلال الأيام الماضية بعد إعلانه العودة من جديد وعدم الاعتزال عقب الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وتلقى حسام عاشور عدداً من العروض المحلية إلا أن القائد التاريخي للأهلي يرفض اللعب لأي نادي في مصر لإنهاء مسيرته الكروية دون ارتداء سوى القميص الأحمر، واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور بعد اعتزاله، والتمنيات فقط له بكل التوفيق في خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادي مؤخراً. وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء Advertisements أنهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق اسم الشهيد أحمد المنسى على مركز شباب أقطية.

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