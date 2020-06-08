شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 7/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 7/6/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أرسلت عدد من الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خطاباً إلى سكرتير عام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يطالبون فيه إقامة انتخابات اتحاد الكرة فى أسرع وقت وتعظيم دور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وتضمن الخطاب، الذى تم توزيعه على الأندية بالاتفاق بينهم للتوقيع عليه، اتهام اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجناينى بالمماطلة وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة وإعلان خارطة الطريق لعمل الانتخابات. الأندية تخاطب سكرتير الفيفا لإقامة انتخابات لاتحاد الكرة فى أسرع وقت أرسلت عدد من الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خطاباً إلى سكرتير عام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يطالبون فيه إقامة انتخابات اتحاد الكرة فى أسرع وقت. Advertisements وزير الرياضة يجتمع مع رئيس الاتحاد الدولي لليد باستاد القاهرة حرص دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي عقد جلسة مع دكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، بمكتب الوزير بهيئة استاد القاهرة الدولي

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