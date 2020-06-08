شكرا لقرائتكم خبر عن "جيم" مخصوص لدودو الجباس فى بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل دودو الجباس مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، على فرصة خوض تدريباته البدنية اليومية فى أحد صالات الجيم، بشكل منفرد فى بلجيكا، لاسيما وأن جميع الأنشطة الرياضية فى معظم دول العالم مازالت متوقفة بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، إلا إن الفرصة سنحت له خوض تدريباته فى أحد صالات الجيم، التابعة لشقيق زوجته، الأمر الذى ساعده على المحافظة على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر كثيرًا بتوقف الدورى الممتاز حتى الأن.

وتواجد حالًا دودو الجباس فى بلجيكا منذ أن توقف النشاط الرياضى فى مصر، ويحرص اللاعب على تنفيذ كافة التعليمات التى تمنح له من الجهاز الفنى ليصبح مستعدًا للعودة فى أقرب وقت إلى مصر، بعد الإعلان عن إعادة النشاط الرياضى من جديد.





وقرر مسئولو نادى بيراميدز، سداد مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول، المتبقية على 4 أشهر بدلاً من شهرين، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها الرياضة المصرية بشكل عام وتوقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث رفض المسئولون بالفريق السماوى تخفيض مرتبات اللاعبين واستقروا على تقسيمها على 4 أشهر منعًا لتعرض النادى لأزمة مالية.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن لاعبى الفريق كان يتبقى لهم شهرين لم يحصلوا عليهم قبل توقف النشاط، لتستقر الإدارة على تقسيم مرتبات الشهرين على "4 أقساط" بحيث يحصل كل لاعب على نصف مرتبه على مدار 4 أشهر.