شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفي رحيل أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قناة الزمالك من خلال برنامج أخبارنا ، رحيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، خاصة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض تمسك باستمرار بن شرقي ورفض أي عروض للرحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي ، نظراً لأنه أحد الأعمدة الأساسية للفريق في الفترة الماضية وأحد مفاتيح اللعب في خطة المدرب الفرنسي .

وأكدت قناة الزمالك أن أشرف بن شرقي لا يدرس الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، وأنه أبلغ مسئولي القلعة البيضاء باستمراره في القلعة البيضاء .

وسبق أن كشف المغربى كريم بلق، وكيل أشرف بن شرقى نجم الزمالك، حقيقة امتلاك اللاعب شرطًا جزائيًا فى عقده بعد تصريحات اللاعب فى أحد برامج المقالب حول تلك المسألة، ليوضح وكيله أن بن شرقى لا يمتلك شرطًا جزائيًا فى عقده، وأن العلاقة بينه وبين مسئولى الزمالك على أفضل ما يرام ويشعر بالراحة داخل القلعة البيضاء، وأنه لن يفعل أى أمر فى مشواره سوى بالعودة إلى إدارة الزمالك سواء إدارة النادى أو إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور.

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وقال وكيل بن شرقى لـ"الخليج 365"، إن اللاعب يتحدث معه عن المعاملة الطيبة التى يلقاها داخل القلعة البيضاء وسيكون جاهزًا للعودة على أول طائرة لفريقه فور استدعائه من جانب إدارة الكرة بالزمالك، حيث يتواجد حاليا فى المغرب، عقب توقف النشاط الكروى فى مصر لتجنب انتشار فيروس كورونا، منذ منتصف شهر مارس الماضى ويحرص على خوض تدريباته بصفة مستمرة مع متابعة من جانب الجهاز الفنى وإدارة الكرة بالقلعة البيضاء للحفاظ على مستواه خاصة فى ظل الاستعداد للمشاركة مع فريقه عقب استئناف النشاط الكروى.