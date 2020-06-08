شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: محترفو الزمالك أبدوا ترحيبهم بالعودة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، أن الثلاثى المحترف بصفوف الفريق الكروى الأول التونسى فرجانى ساسى، والمغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، أبدوا ترحيبهم بالعودة سريعًا إلى مصر، فور فتح الخطوط الجوية، حيث يتواجد كل منهما حاليًا فى موطنه نظرًا لتوقف النشاط الكروى ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا.

أضاف طارق يحيى عبر قناة الزمالك، أن عقد أشرف بن شرقى لا يوجد به شرط جزائى مثلما روج البعض، وأن اللاعب سعيد بوجوده وسط أبناء ميت عقبة، ولا يرغب أى من المحترفون الرحيل فى الوقت الحالى.

لاسيما وأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض تمسك باستمرار بن شرقي ورفض أي عروض للرحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي، نظراً لأنه أحد الأعمدة الأساسية للفريق في الفترة الماضية وأحد مفاتيح اللعب في خطة المدرب الفرنسي.

ويحرص أمير مرتضى على التواصل بصورة مستمرة مع بن شرقى وأوناجم، من أجل الاطمئنان على أحوالهما وخوضهما التدريبات بصفة منتظمة فى ظل تواجدهما فى المغرب، لتوقف النشاط الرياضى فى مصر، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وأكد أمير مرتضى للثنائى رغبة النادى فى استمرارهما ضمن صفوف الفريق وقام مسئولو الزمالك بتأجيل أية أمور تخص استدعاء الثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم، لاعبى الفريق المتواجدين فى بلادهم، لحين حسم مصير بطولة الدورى الممتاز، حيث يفضل مسئولو النادى الأبيض انتظار حسم مصير الموسم الكروى فى مصر قبل التحرك فى أى أمر يخص الثلاثى خاصة بعد انضمام ساسى إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى.