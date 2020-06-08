شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى " لايف الخليج 365 " أبو ريدة يقود مخطط الأندية بإقامة الانتخابات في أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف الخليج 365 أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اتصالات مكثفة خلال الساعات الاخيرة بينهم وبين هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي – فيفا- من أجل إنهاء عمل اللجنة الخماسبة الحالية في 31 يوليو المقبل كما حدد فيفا من قبل وعدم المد لهم سنة جديدة كما يتردد.

تابع محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " فى لايف الخليج 365 : " العلاقة بين الأندية و اللجنة الخماسية غير جيدة وهو الأمر الذى دفع الأندية للجوء إلى شخص بحجم هاني أبو ريدة و المرشح الأقوي لرئاسة اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة.

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أضاف الناقد الرياضى محمد شبانه أن هاني ابو ريدة طلب من بعض الأندية عمل خطابات بصيغة معينة وتم إرسالها إلي سكرتير الاتحاد الدولى وتضمنت المطالبة بانهاء عمل اللجنة في 31 يوليو والدعوة لانتخابات في اسرع وقت.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.