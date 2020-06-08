شكرا لقرائتكم خبر عن المصري : نرفض تتويج الأهلي بالدوري ونسعي لحل الأزمة مع حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الخولى نائب رئيس نادى المصرى، أن ناديه ضد أي تعيينات في اتحاد الكرة ونطالب بإقامة الانتخابات، وقال نائب رئيس نادى المصرى خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "إن نادى المصرى ضد أى تعيينات فى اتحاد الكرة ونطالب بالانتخابات، خاصة أن 70% من أعضاء الجمعية العمومية طالبوا بإجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات".

وتابع الخولي أن ناديه يرى أن استكمال بطولة الدوري العام أصبح صعباً مؤكداً أنه لا يجوز اعتبار الأهلي فائزاً بالدوري حال الغاء المسابقة لأنه ذلك سيعتبر ظلماً واضحاً، وعن أزمة التوأم، أكد محمد الخولى: "أتمنى أن ننهى مشكلة حسام وإبراهيم بشكل ودى مع المصرى، لأنها لا زالت مستمرة حتى الآن رغم علاقتنا القوية مع التوأم، والمستندات تؤكد أن التوأم لهما راتب شهر والمصرى له شهرين كمقدم تعاقد لم ينفذ".

وأضاف الخولى: لم نكن نتوقع أن تصل الأمور بيننا وبين حسام حسن إلى شكوى فى اتحاد الكرة، والذى قدم شكوى فى النادى المصرى وليس أفراد من مجلس الإدارة، مؤكدا: تظلمنا ضد حسام حسن فى اتحاد الكرة بجانب رفع قضية ضده فى محكمة لحفظ حقوقنا، لأنه اشتكى النادى بحجة أنه له أجر شهر لم يأخذه، ولكن المصرى هو اللى له حق لأنه استقال وخد مقدم شهرين ولم يردهم، ونتمنى حل المشكلة مع حسام حسن وإبراهيم وديا بعيدا عن اتحاد الكرة أو القضايا.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات، ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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