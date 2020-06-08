شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة على معلول تستعرض مقر إقامته "المُجهز" فى الإسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت مريم زوجة الدولى التونس على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مقر إقامة اللاعب فى أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الاسكندرية، حيث رفض اللاعب مغادرة مصر والعودة إلى تونس فور توقف جميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا، خوفًا من خضوعه للحجر الصحى عندما يقرر العودة.

ونشرت زوجة معلول مقطع فيديو عبر صفحتها على انستجرام، استعرضت خلاله الجناح الذى يقيم فيه جناح المارد الأحمر، وأظهر الفيديو تجهيز الجناح بـ"سونة وجاكوزي" لمساعدة اللاعب على القيام بتدريباته والمحافظة على معدل لياقته البدنية.

وكانت تقارير صحفية تونسية،كشفت أن النجم التونسى على معلول، يتمسك بالبقاء مع الأهلى في الفترة المقبلة وعدم الرحيل لأى نادى أخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ذكرت صحيفة "الصريح" التونسية، أن علي معلول قرر رفض أي مفاوضات بخصوص العروض الخليجية وخاصة من الامارات وتحديدا نادي العين.

أضافت الصحيفة أن معلول يفضل مواصلة مشواره مع النادى الأهلي المصري موضحة أن علاقته مع جماهير فريق القرن جعلته يرفض كل الاغراءات.

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وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت مؤخرا أن على معلول، تلقى عرضاً جديداً من أندية الخليج للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذكرت صحيفة "الشروق" أن نادى العين الإماراتى أبدى رغبته فى التعاقد مع على معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها مع الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن هذا العرض الذى يتضمن "مبلغا خياليا" هو الخليجى الثانى الذى يتلقاه على معلول، بعدما سبق وأن تلقى عرضاً من الهلال السعودى عبر أحد الوكلاء، وهو العرض الذى قوبل بالرفض من جانب الأهلى واللاعب.

من جانبه، أكد ماجد العويس، عضو مجلس إدارة العين الإماراتى، مؤخرا أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع النجم التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى مشددا على أنه لم يتم التفكير أيضا في الاستعانة بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

و قال العويس في تصريحاته للموقع الرسمي لنادى العين "مدافع الأهلي المصري علي معلول لم يدخل القائمة الخاصة بخيارات مدرب العين ولم نفكر في فايلر".