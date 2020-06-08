أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 7/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 7/6/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تستعد إدارة نادي الزمالك لصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة خلال الأيام المقبلة، بعد انتعاش خزينة النادي باشتراكات العضويات التي بدأ أعضاء النادي في سدادها بداية من شهر يونيو الجارى، حيث اكد مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك انه سيتم صرف جزء من متأخرات اللاعبين خلال الأيام المقبلة استعدادا لعودة النشاط، المتوقف منذ 3 اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وأضاف المصدر أن لاعبي الزمالك لم يطالبوا بمتأخراتهم منذ اخر دفعة والتي كانت في فبراير الماضي، تقديرا للظروف التي تمر بها جميع الأندية في مصر، مضيفا ان إدارة الزمالك تدرس الأمر بجدية حتي الان. الزمالك يستعد لصرف جزء من متأخرات اللاعبين قبل عودة النشاط Advertisements تستعد إدارة نادي الزمالك لصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة خلال الأيام المقبلة، بعد انتعاش خزينة النادي باشتراكات العضويات الزمالك ينفي رحيل أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي نفت قناة الزمالك من خلال برنامج أخبارنا ، رحيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

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