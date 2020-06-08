شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” بيراميدز يفكر فى "شيخ" الأهلي واللاعب يرحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن نادي بيراميدز بدأ التفكير فى التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي و أيضا ناصر ماهر المعار إلى صفوف نادي سموحه للتعاقد معه أيضا وتدعيم خط الوسط ليكونا خليفة عبد االله السعيد نجم فريق بيراميدز.

أكد محمد شبانه فى برنامج " مع شبانه" على صفحات الخليج 365 أن نادي بيراميدز يرغب في ضم أكثر من لاعب مميز ونجم بعد التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي و شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي وكل هؤلاء لاعبين نجوم وكبار .

أضاف شبانه فى لايف الخليج 365 أن أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي يرحب بالانتقال لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء علي سبيل الاعارة او البيع النهائي ، ونفس الأمر لناصر ماهر الذى يري أنه يخرج للإعارة والتواجد فى فريق كبير مثل بيراميدز إضافة له.

Advertisements

تابع شبانه فى لايف " الخليج 365 " : فايلر يتمسك حتي الآن ببقاء أحمد الشيخ مع الفريق بالموسم المقبل، الا انه في حالة بقاء رمضان صبحي والنجاح في التعاقد مع جناح أجنبي سوبر قد يتغير فكر الإدارة الحمراء بالنسبة لاحمد الشيخ.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.