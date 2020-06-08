شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُسبب أحمد الشناوى أزمة فى حراسة مرمى بيراميدز بعد التعاقد مع إكرامى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت حراسة مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، تمثل أزمة بالنسبة للجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش والإدارة، بعدما أصبح الفريق يضم 4 حراس على أعلى مستوى عقب اتمام التعاقد مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى الذى أعلن رحيله عن القلعة الحمراء فى نهاية الموسم الجارى، ورغبته فى خوض تجربة جديدة يستطيع من خلاله العودة للعب بشكل أساسى ومن ثم المنافسة على العودة لصفوف المنتخب الوطنى.

بيراميدز حصل على توقيع شريف إكرامى واتم الاتفاق على كافة التفاصيل والأمور المتعلقة بالتعاقد، ويتبقى فقط الإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة، وكان من المقرر أن يتم الابقاء على المهدى سليمان وأحمد دعدور مع إكرامى، ويرحل أحمد الشاوى عن الفريق السماوى بنهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما ابتعد عن المشاركة بصفة أساسية فى الفترة الماضية وتولى المهدى سليمان تلك المهمة التى أثبت فيها جدارته.

أحمد الشناوى أبلغ الجميع قبل توقف النشاط أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع بيراميدز، وتم ترتيب أوراق اللاعب وفريقه على هذا الوضع، لذلك قامت الإدارة بالتعاقد مع شريف إكرامى، إلا أن الشناوى فاجئ الجميع بتصريحاته التى أعلن خلالها إنه مستمر مع بيراميدز ولن يرحل بنهاية الموسم وسيكون على قدر التحدى مع إكرامى والمهدى سليمان ودعدور، الأمر الذى تسبب فى إرباك حسابات مسئولو بيراميدز.

وبعد أن أعلن عبد العزيز عبد الشافى المستشار الفنى لنادى بيراميدز عن اتمام التعاقد مع شريف إكرمى، خرج بعدها بدقائق قليلة هانى سعيد المدير الرياضى لينفى تلك التصريحات ويؤكد عدم اتمام التعاقد مع حارس الأهلى، لتظهر بوادر أزمة داخل جدران النادى.