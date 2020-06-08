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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه فى "لايف الخليج 365" :الأهلي يجهز البديل لفايلر تحسباً لرحيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى "لايف الخليج 365 " أن هناك حالة من القلق داخل النادي الأهلي في ظل مماطلة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في ملف تجديد عقده، واصراره على السفر لبلده سويسرا أولا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التجديد، رغم إعلانه في وقت سابق رغبته في الاستمرار.
تابع شبانه فى تصريحات عبر برنامج " مع شبانه على صفحات الخليج 365 أن فايلر يرفض التحدث مع اسرته بالفيديو كونفرنس لاتخاذ القرار، متمسكا بالسفر فور فتح المجال الجوي لاخذ راي اسرته قبل التجديد بشكل رسمي.
أضاف شبانه فى لايف الخليج 365 اسباب فايلر لم تقنع ادارة الاهلي خاصة وانها تعلم تلقيه العديد من العروض المغرية سواء من الخليج او من اوروبا، لتبدأ الادارة بالفعل في وضع سيناريوهات بديله تحسبا لرحيله تتمثل في دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين اجانب تمهيدا للتعاقد مع احدهم حال رحيل فايلر وتراجعه عن تجديد عقده.
ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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