شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يسعي لتسويق نجومه هربا من الأزمة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث إدارة نادي مصر للمقاصة بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، لعمل خطة تسويق نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لسداد باقي مستحقات اللاعبين والهروب من الازمة المالية التي يعاني منها فريق مصر للمقاصة تسببت في عدم التزام إدارة النادي بسداد رواتب اللاعبين والجهاز الفني لفترة تزيد عن 8 أشهر ، مما جعل هناك حالة من الغضب داخل لاعبي الفريق والجهاز الفني، حيث تبحث الإدارة تسويق أجانب الفريق واللاعبين فوق سن الـ 30 لتوفير سيولة مالية للفريق

في الوقت نفسه يسعي لاعبو المقاصة للبحث عن عروض في اندية أخرى للرحيل عن النادي وفسخ التعاقد مع إدارة مصر للمقاصة بسبب عدم الحصول علي رواتبهم لفترات طويلة قبل انتشار فيروس كورونا وتجمد النشاط، وتبحث إدارة النادي في الوقت الراهن علي حل للخروج من الازمة الحالية خاصة ان الموسم الحالي يعاني شبح الإلغاء وفي تلك الحالة فان النادي سيقع في ازمة كبري قبل انطلاق الموسم الجديد.

من ناحية أخرى طلب الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، من اللاعبين ضرورة عمل قياسات وزن يومية وإرسالها إلي الجهاز الفني لإجراء تعديلات فورية علي برنامج التدريب وفقا لوزن كل لاعب خلال فترة التوقف الحالية بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا، ويعقد الجهاز الفني اجتماعا مع لاعبي الفريق بصفة دورية للحديث عن الأزمات والعقبات التي يواجهها اللاعبون خلال الفترة الحالية في محاولة من الجهاز الفني للتواجد دائما مع اللاعبين في أزماتهم.

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كما وضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة خطة لتقليل معدل أعمار لاعبي الفريق الأول في الموسم المقبل، وذلك بسبب وجود أكثر من لاعب في صفوف المقاصة، تخطي عامه الـ 30، وفي ظل رغبة إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام في تقليل أعمار اللاعبين حتي يتمكن مجلس الإدارة من تسويق اللاعبين مرة أخرى.