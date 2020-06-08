شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه فى "لايف الخليج 365" : من النوادر أن يتحكم الزمالك فى تحديد بطل الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن هناك حالة من عدم الانضباط داخل اللجنة الخماسية خاصة بعودة النشاط الرياضي و الخلاف القائم منذ فترة طويلة بينهم وبين الأندية والانفصال عنهم سواء أندية الدوري الممتاز أو القسم الثاني أو الثالث.

أضاف الإعلامي محمد شبانه عبر صفحات " الخليج 365 " : اتحاد الكرة سمح لإطلاق كل نادي لتصريحات مختلفة وعلى رأسها التصريحات التي أطلقها محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن الزمالك كان موافق على منح اللقب للأهلي فى حالة إلغاء الدوري منذ فترة أما الآن فالزمالك غير موافق .

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه عبر لايف " الخليج 365 " : " من النوادر أن يتحكم نادي فى الفريق البطل فأين دور اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، والذى من دورها تحديد أي أمور أدارية خاصة بالدوري و الصعود و الهبوط وليس الأندية ، وفى الدوري الإنجليزي " ما يقدرش مانستشر سيتي يطلع يتكلم ويقولو ليفربول بطل الدوري أو مانشستر يونايتد أو حتى فى الدوري المغربي.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.