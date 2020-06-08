شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 10 لاعبين في دوري أبطال أفريقيا.. صدمة لقطبي الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية جديدة عن قائمة أفضل 10 لاعبين في دوري أبطال أفريقيا والتي حملت مفاجأة قاسية لقطبي الكرة المصرية قبل خوض منافسات دور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي ستجمع الأهلي ضد الوداد، والزمالك والرجاء في الدور نفسه.

وتوقف النشاط الكروي في جميع أنجاء العالم خلال الأشهر الماضية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع انحاء العالم وسط توقعات بعودة النشاط في البطولات القارية شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وكشف أحد المواقع المتخصصة وفقاً للتقييم الشامل للاعبين في دوري أبطال أفريقيا عن قائمة أفضل 10 لاعبين في البطولة القارية الكبرى والتي شهدت تواجد لاعب مصري واحد وهو ممثل الأهلي محمد مجدي قفشه صانع ألعاب المارد الأحمر وسط غياب تام للاعبي القطبين من القائمة المعلنة.

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وأصدرت لجنة الطوارئ بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، مجموعة من القرارات الجديدة التي تخص مستقبل بطولات الأندية للموسم الحالي والموسم المقبل قد تؤثر على سير الموسم الكروي الحالي.

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وكان "كاف" قد قرر تأجيل نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى شهر ابريل الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت بوابة " تونس الرقمية " أن قرارات لجنة الطوارئ التابعة لـ "الكاف" تتمثل في تحديد أول سبتمبر المقبل موعدا للفترة الأولى، لتسجيل قائمات الأندية ضمن مسابقتى دورى أبطال أفريقيا و كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" حتى يوم 20 سبتمبر، على أن تبدأ الفترة الثانية لقيد اللاعبين انطلاقا من 21 سبتمبر على أن تنتهي عند يوم 30 سبتمبر مع التنبيه على عدم مشاركة اللاعبين الذين تم تسجيلهم في الفترة الثانية، قبل الدور ثمن النهائي من المسابقتين الإفريقيتين وإلغاء الغرامات المالية المترتبة عن ذلك.

أشارت البوابة التونسية إلى أنه تم إلغاء الدور التمهيدي في البطولتين الإفريقيتين على أن تنطلق المنافسات بدءا من مباريات دور 64 ودور 32 في شهر أكتوبر على أن تنطلق مباريات المجموعات لدور 16 في شهر نوفمبر مع وجود سيناريو تم الاتفاق حول باقي المنافسات.