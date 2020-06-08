طارق يحيي لاتحاد الكرة : لماذا يتم تسريب عقود لاعبي الزمالك فقط ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تساءل طارق يحيي مدرب الزمالك السابق ، عن سبب تسريب عقود لاعبي نادي الزمالك من اتحاد الكرة ، مطالباً مسئولي الجبلاية بضرورة فتح باب التحقيق من جانب الاتحاد لمعرفة من المتسبب في تسريب عقود لاعبي الفريق الأبيض ، مؤكداً أنه يجب محاسبة الموظف الذي قام بتسريب تلك العقود لانه لا يؤتمن على الأسرار ويتسبب في حدوث بلبلة داخل القلعة البيضاء .
وقال طارق يحيي عبر قناة نادي الزمالك ، "الأمر غريب للغاية، بعض العقود الكبيرة ليست في الزمالك فقط ولكن في كل الأندية سواء الأهلي أو بيراميدز او الاسماعيلي ".
وأضاف نجم الزمالك السابق، "سبق وتم تسريب عقود فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وخالد بوطيب ومحمد عواد وحتى الصاعد سيف فاروق جعفر تم تسريب عقده هو الآخر"، مؤكداً أنه الموضوع يتكرر عن عمد بتسريب عقود كل اللاعبين بهدف إثارة البلبلة داخل الفريق.
تستعد إدارة نادي الزمالك لصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة خلال الأيام المقبلة، بعد انتعاش خزينة النادي باشتراكات العضويات التي بدأ أعضاء النادي في سدادها بداية من شهر يونيو الجارى، حيث اكد مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك انه سيتم صرف جزء من متأخرات اللاعبين خلال الأيام المقبلة استعدادا لعودة النشاط، المتوقف منذ 3 اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وأضاف المصدر أن لاعبي الزمالك لم يطالبوا بمتأخراتهم منذ اخر دفعة والتي كانت في فبراير الماضي، تقديرا للظروف التي تمر بها جميع الأندية في مصر، مضيفا ان إدارة الزمالك تدرس الأمر بجدية حتي الان.
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