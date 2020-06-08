شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تجني الكرة المصرية من تطبيق بند الثمان سنوات التصاعدي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا اللائحة الجديدة لنظيره المصري، بما فيها بند الـ8 سنوات، والذي تم الاستقرار على تطبيقه على المنصب فقط، بحيث يحق لأى مرشح تواجد ممثلا فى منصب العضوية لمدة ثمان سنوات، أن يترشح على منصب آخر كالنائب لمدة ثمان سنوات مماثلة، و منصب الرئيس ثمان سنوات أخرى، مما يمكن العضو من قضاء 24 سنة كاملة في اتحاد الكرة لو قرر الاستفادة من البند التصاعدي وشغل المناصب الثلاثة.

وتكشف اللائحة أنه لا يحق للعضو الترشح لمنصب العضوية الذي قضى به 8 سنوات، وهو ما سيتم عرضه على الجمعية العمومية للتصويت عليه من عدمه، بعدما كان هناك خلاف داخل اللجنة الخماسية على وضع بند 8 سنوات فى جميع المناصب قبل أن يتم الحسم بتطبيقه على المنصب فقط.

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وتسلم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، منذ أيام، اللائحة الخاصة بالنظام الأساسى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد التعديلات الأخيرة التى أقرها بالاتفاق مع مسئولى اللجنة الخماسية، ومن المقرر أن يقوم مسئولو اللجنة الخماسية بترجمة رسالة الاتحاد الدولى تمهيدا لعرضها على الأندية ومن ثم البدء فى إجراءات الدعوة لجمعية عمومية، والأقرب أن تكون فى شهر يوليو أو أغسطس لاعتماد اللائحة والشكل النهائى للائحة وإرسالها للاتحاد الدولى لاعتمادها ومن ضمنها شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.