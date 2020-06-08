شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع رئيس الاتحاد الدولي لليد باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، جلسة مع دكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، بمكتب الوزير بهيئة استاد القاهرة الدولي ، لمناقشة اخر الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للكبار في العام المقبل بالإضافة إلي مناقشة عدد من الملفات الرياضية الهامة المطروحة علي الساحة الرياضية .

وكان وزير الشباب والرياضة قد تفقد برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، والذي سيشهد إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي ستنظمها مصر يناير المقبل 2021.

ويعد من المتحف من أهم المشروعات التى تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة فى مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصرى العريق.

وأكد صبحي بأننا سنبهر العالم بتنظيم يليق باسم وسمعة مصر، سواء في حفل القرعة، أو حفل افتتاح البطولة، مثلما حدث من قبل في بطولات كثيرة استضافتها مصر في مختلف الالعاب الرياضية على المستوى القاري والعالمي.

وقد ابدى وزير الرياضة سعادته بهذا الانجاز المصري الكبير والذي يتمثل في متحف الحضارات الذي سيكون له عظيم الاثر في لفت انظار العالم تجاه مصر من خلال حفل للقرعة يحاكي تاريخ مصر عبر العصور.

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ومن جانبه ، اشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالمجهود الكبير الذى يبذله وزير الشباب والرياضة استعدادا لكاس العالم لليد الذى نسعى جاهدين لاقامته فى موعده فى ظل الدور الكبير الذى نبذله الحكومة مرحبا فى مواجهة فيروس كورونا، لافتا الي ان الدكتور اشرف صبحي يسعى لإخراج البطولة بشكل يعكس قوة مصر التنظيمية.