شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة في لايف ”الخليج 365” : الأندية تقاطع عمومية الجبلاية لاعتماد اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الإعلامي محمد شبانه فى "لايف الخليج 365 "، أن أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بدأت التواصل مع بعضها من أجل مقاطعة الإجتماع الطارئ الذي ستدعو اليه الجبلاية لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة تعبيراً عن اعتراضاً لتهميشهم خلال إعداد اللائحة الجديدة.

وأضاف شبانة خلال لايف الخليج 365 ، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ستقام الانتخابات وفقا للائحة القديمة حيث لن يكون من حق اللجنة الخماسية تمرير اللائحة وفقا للائحة الحالية لاتحاد الكرة التي تنص علي ضرورة تعديل اللايحة من خلال جمعية عمومية طارئة ولا يحق لاتحاد الكرة تمرير اللايحة في حالة عدم اكتمالها .