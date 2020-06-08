شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يكشف تفاصيل تدخل محمد صلاح في مشاركة حمادة طلبة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة نبيه المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني الأول تفاصيل تدخل الدولي المصري محمد صلاح في اختيار حمادة طلبة مدافع الفراعنة في 2017 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجابون وحقق فيها الفريق وصافة اللقب القاري الشهير.

ورداً على تدخل محمد صلاح في تواجد بعض اللاعبين أمثال عمر جابر، أكد أسامة نبيه أن محمد صلاح لو كان يتدخل في اختيارات اللاعبين لكان أحمد الشناوي أقرب أصدقائه بالفريق مثالا لذلك لكنه لم يتدخل عندما خرج الحارس من حسابات الفريق. Advertisements

وكان حمادة طلبة لاعب الزمالك الأسبق، أكد في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك اليوم أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كان السبب الرئيسي في سفره مع المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون، مشيرا إلى أنه "حصل على مكافأة الفوز مثل باقي لاعبي المنتخب رغم عدم وجوده بالقائمة.