شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 7/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 7/6/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، يرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اللجوء للفيديو كونفرنس للتحدث مع أسرته المقيمة في سويسرا، ومن ثم تحديد موقفه النهائي من تجديد عقده مع الفريق الأحمر من عدمه، حيث حصل فايلر على وعد من إدارة النادى بالسفر إلى سويسرا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام حال استئناف حركة الطيران من أجل زيارة زوجته وأسرته التى تُقيم هناك، بعدما فشل فى السفر إليها طوال الفترة الماضية بسبب تجميد حركة الطيران فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

فايلر يرفض اللجوء للفيديو كونفرنس قبل تحديد موقفه النهائي مع الأهلي