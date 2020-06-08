شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي : اللوائح تمنع تتويج الأهلي بالدوري حال الغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالي لسموحة أن رغم توقف النشاط الكروي في مصر والعالم إلا أن فريقه يداوم على خوض التدريبات المنزلية، كاشفاً أنه يتابع استعدادات اللاعبين استعداداً لاستئناف النشاط بالفيديو كونفرنس، وقال حمادة صدقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم عمر :"لاعبو سموحة تنازلوا من انفسهم عن أجزاء من مستحقاتهم لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والجهاز الفنى يتقاضى نصف راتبه منذ شهور تقديراً للأزمة الراهنة وسط تفاهم وتقدير من جميع عناصر المنظومة فى النادى حتى تعود الامور لطبيعتها فى أقرب فرصة".

وأضاف حمادة صدقي أن اللوائح تمنع تتويج الأهلي بالدوري خاصة وأن هناك دور كامل وبالتالي فهناك فرصة لعدد من الفرق الأخري للتتويج بالمسابقة منها المقاولون العرب والزمالك وبيراميدز، معلقاً :"طيب لو الأهلي خد الدوري مين كدا هيهبط؟"

وفى وقت سابق تمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة بعناصر الخبرة فى فريقه رافضا الاستغناء عن أى لاعب فى الوقت الحالى حتى تتضح الرؤية بشأن استكمال مسابقة الدورى من عدمها، خاصة أن هناك عددا من اللاعبين شاركوا معه من قبل مع الموج الأزرق مثل ثنائى قلب الدفاع السيد فريد ومحمود عزت، بالإضافة للهانى سليمان حارس المرمى، وأحمد حسن مكى مهاجم الفريق، ورغم اتفاق حمادة صدقى مع فرج عامر رئيس سموحة على ضرورة تغيير جلد الفريق بالتعاقد مع وجوه جديدة تستطيع إعادة الفريق من جديد لجو المنافسة، إلا أنه فى نفس التوقيت فإن المدير الفنى أكد ضرورة الإستعانة بعدد من عناصر الخبرة.