شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق الباب فى وجه حسام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه لم يتعاقد مع حسام عاشور، لاعب النادى الأهلى، الذى قرر مجلس إدارة القلعة الحمراء توجيه الشكر له، وذلك خلال بيان أصدره النادى الأحمر، الأيام الماضية.

وترددت أنباء كثيرة عن إنهاء الزمالك اتفاقًا مع كابتن الأهلى التاريخى للانتقال إلى القلعة البيضاء، كما انتشرت بعض الأنباء عن موافقة اللاعب، وهو ما نفاه رئيس نادى الزمالك، وأكد أنه لم يتعاقد مع حسام عاشور، وأنه لو أراد التعاقد معه لفعل ذلك.

وقال مرتضى منصور: «لو أردنا التعاقد مع حسام عاشور لتعاقدنا معه، لكن نحن لم نفعل ذلك مع أنه لاعب كبير، لن نقول إن هناك لاعبًا فى الزمالك إلا إذا كان له عقد رسمى مع النادى، ولن نعلن عن أى مفاوضات أو اتصالات مع اللاعبين إلا بعد إتمام الصفقة بشكل رسمى».

وفى السياق نفسه، أثار حسام عاشور الشكوك حول انضمامه لنادى الزمالك، حيث أكد عدم امتلاكه الصفحة التى تتحدث باسمه على موقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك»، التى نشرت «بوست» للاعب بأنه لم يوافق على الانتقال إلى نادى الزمالك فى فترة الانتقالات المقبلة، حيث أوضح عاشور أن الصفحة مزيفة وليست تابعة له، وكانت تلك الصفحة قد زعمت أن كل ما هو متداول بخصوص موافقة عاشور على انتقاله للزمالك غير صحيح وأن النادى الأبيض فريق كبير، ولكن من الصعب انتقاله للمنافس، واكتفى عاشور بإعلان أنه لا يمتلك تلك الصفحة، ولم ينفِ تفاوض الزمالك معه وإمكانية انتقاله للزمالك.

من ناحية أخرى، نفى مصدر مسؤول فى نادى بيراميدز فكرة انتقال عمر جابر، لاعب الفريق، لنادى الزمالك الموسم المقبل، موضحا أنه مستمر مع الفريق السماوى فى الموسم المقبل، ولا يتفاوض معه أى فريق حاليا للانتقال لصفوفه الموسم المقبل.

وكانت أنباء قد ترددت منذ فترة طويلة عن توصل مسؤولى الزمالك لاتفاق مع عمر جابر، للعودة إلى ناديه القديم بداية من الموسم المقبل، وأن اللاعب أبدى موافقة للعودة للقلعة البيضاء ويتبقى فقط العرض الرسمى لنادى بيراميدز.

فى شأن مختلف، ينتظر مسؤولو الزمالك عودة الأمور لطبيعتها داخل اتحاد الكرة لتوثيق عقد باتريس كارتيرون، بعد تمديد تعاقده مع النادى لموسم جديد، بداية من الموسم المقبل، بعدما ظهر المدير الفنى بمستوى متميز، ونجاحه فى تحقيق الفوز بلقب السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وقبلها تحقيق الفوز بلقب السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى فى الدوحة.

Advertisements

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، قد بدأ المفاوضات مع باتريس كارتيرون، خلال تواجد الفريق فى تونس، لخوض مباراة العودة أمام الترجى التونسى، فى دور الثمانية لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، وأبدى كارتيرون، خلالها، رغبته الشديدة فى الاستمرار بمنصبه.

فى سياق آخر، أجرى المدير الفنى عدة اتصالات بلاعبيه خلال الساعات القليلة المنقضية، طالبهم برفع المعدلات التدريبية، خلال البرنامج التدريبى الذى يخضعون له فى منازلهم، من أجل الارتقاء بمستواهم الفنى والبدنى، بعد ما تردد عن عودة النشاط الرياضى بشكل عام عقب منتصف الشهر المقبل، وذلك فى ظل غموض موقف الدورى العام، حتى يكونوا جاهزين فى حال العودة لخوض مباريات من جديد.