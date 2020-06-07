شكرا لقرائتكم خبر عن «لشبونة» تستضيف منافسات دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، برئاسة ألكسندر تشيفرين، استقر على استضافة مدينة لشبونة عاصمة البرتغال، لباقى مباريات الموسم الحالى من بطولة دورى أبطال أوروبا، بداية من دور ربع النهائى، بدلا من مدينة إسطنبول التركية، التى كان من المقرر أن تستضيف المباراة النهائية للنسخة الحالية من المسابقة.

وقالت الصحيفة إن اليويفا اختار مدينة لشبونة البرتغالية، من أجل استضافة باقى مباريات النسخة الحالية من دورى الأبطال، بداية من دور ربع النهائى حتى المباراة النهائية، بدلا من إسطنبول التركية التى كان من المفترض استضافة المباراة النهائية.

أضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبى، يرى أن تركيا غير جاهزة لاستقبال هذا الحدث فى الوقت الحالى، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد هناك بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر اتخاذ القرار بعد الاجتماع المقرر للجنة التنفيذية لليويفا فى 17 يونيو الجارى، حيث سيكون من ضمن بنود الاجتماع تقرير المدن المضيفة لمسابقة كأس أوروبا 2020، التى أجلت من صيف العام الحالى إلى عام 2021، والمصادقة على مواعيد وشكل دورى أبطال أوروبا الذى توقف فى مارس، ومن المتوقع أن يستأنف فى أغسطس القادم.

وأسفر فيروس كورونا عن تأجيل ويفا، بطولته الأكبر للمنتخبات التى كانت ستقام للمرة الأولى فى التاريخ فى 12 مدينة، من الفترة بين 12 يونيو حتى 12 يوليو 2020، إلى 11 يونيو حتى 11 يوليو 2021، على أن تحتفظ باسمها «كأس أوروبا 2020»، وتنطلق من روما عاصمة إيطاليا.

وسيكون على ويفا أيضا تقرير صيغة اختتام موسم 2019 - 2020 لدورى الأبطال، المعلق منذ الثامن من مارس فى إياب الدور ثمن النهائى، الذى من الممكن أن يتحول إلى بطولة إقصائية بدءًا من ربع النهائى.

وستعود منافسات الموسم الحالى من دورى أبطال أوروبا، بمباريات إياب دور الـ16، التى ستقام فى أوائل شهر أغسطس المقبل، بعد أن تنتهى منافسات الدوريات الأوروبية التى سوف تستكمل خلال الفترة المقبلة.

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يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزى الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دورى أبطال أوروبا، على حساب فريق توتنهام، بالفوز عليه بنتيجة 2/0، ولكن الريدز ودع منافسات البطولة من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى.